Incendio a Spezzano Sila: rogo partito da una canna fumaria, evacuate quattro persone

Paura a Spezzano della Sila, dove un incendio sviluppatosi dalla canna fumaria ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco per evitare conseguenze più gravi. L’episodio si è verificato in via Umberto I, dove le fiamme hanno raggiunto il sottotetto, realizzato in legno e laterizi, interessando anche alcuni suppellettili e parte della mobilia.

Sul posto sono giunte squadre del Comando dei vigili del fuoco di Cosenza, supportate da un’autobotte per il rifornimento idrico e da un’autoscala per operare in sicurezza. L’intervento tempestivo ha permesso di domare completamente il rogo, evitando che le fiamme si propagassero all’intera abitazione.