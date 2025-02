La morte di Ilaria Mirabelli a Cosenza, arrestato l'ex fidanzato Mario Molinari: accusato di omicidio stradale

Il gip del tribunale di Cosenza Letizia Benigno ha disposto l’arresto per Mario Molinari, l’uomo di 52 anni accusato di essere stato alla guida dell’automobile (sotto l'effetto di alcol e droga) coinvolta nell’incidente stradale in cui il 25 agosto scorso, nei pressi di Lorica, in Sila, morì la sua ex fidanzata, Ilaria Mirabelli, di 39 anni.

L’accusa nei confronti dell’uomo è omicidio stradale. Molinari, negli interrogatori cui é stato sottoposto, ha sempre negato ogni responsabilità, sostenendo che alla guida della vettura, una Volkswagen Up, si trovasse Ilaria Mirabelli. L’incidente stradale avvenne tra Lorica, località turistica del Parco Nazionale della Sila, e Dipignano. Nei giorni scorsi, a Cosenza, si sono svolte iniziative e sit in da parte di diverse componenti della società civile cosentina con appelli e richieste per fare piena luce sulla vicenda.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dagli approfondimenti di indagine svolti in esito al descritto sinistro stradale, consistenti in accertamenti tecnici di tipo biologico, esperiti dal RIS Carabinieri di Messina su utili tracce biomolecolari repertate all’interno dell’autovettura, assunzione di specifiche sommarie informazioni testimoniali e consulenze tecniche disposte dalla Procura della Repubblica di Cosenza.