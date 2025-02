Oasi di Cozzo del pesco a Corigliano Rossano, Regione sott’accusa

Ha creato enorme malumore e tristezza negli ambientalisti, non solo di Corigliano Rossano, ma anche da diverse parti d’Italia, la caduta del millenario castagno di Cozzo del pesco assieme da altri 5 castagni facenti parte dalla stessa oasi. Tra le figure istituzionali amareggiate per quanto accaduto in seguito alle ultime piogge ed intemperie, la consigliera comunale, Liliana Zangaro, del Gruppo Corigliano Rossano Pulita, componente della commissione consiliare ambiente e già presidente della stessa commissione nella precedente consigliatura. Per la salvaguardia dello storico, ed unico nel suo genere, castagneto rivolge un appello a Calabria Verde affinchè ponga immediatamente in essere tutte le azioni dirette a tutelare un tesoro naturale di inestimabile valore di cui vanno preservate la struttura e le funzionalità biologiche. «La “caduta” del più maestoso dei “Giganti di Cozzo del Pesco”, avvenuta il 19 gennaio scorso – sottolinea la consigliera Zangaro – ha amareggiato numerosi cittadini ed associazioni ambientaliste, come il WWF, che sta provando a coinvolgere e sensibilizzare la comunità e a lanciare alle Istituzioni un allarme che non può restare inascoltato».