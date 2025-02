Si ribalta un mezzo agricolo a Cetraro, il conducente rimane incastato con l'arto inferiore

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Paola, è intervenuta in località Vigne Donnici nel comune di Cetraro per il ribaltamento di un mezzo agricolo.

A bordo il solo conducente 49enne che rimaneva incastrato con l'arto inferiore sotto il pesante automezzo.

L'intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre il malcapitato che veniva immobilizzato su barella ed affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento in ospedale. I vigili del fuoco hanno anche provveduto alla messa in sicurezza del sito e del mezzo.