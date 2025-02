Cassano, incendiate in 24 ore due Mercedes Classe A

Tra le 3 e le 4 del mattino di ieri, i vetri che scoppiano, il puzzo di pneumatici bruciati e un forte boato ha scosso la quiete di vico IV Novembre. La paura per una nuova auto data alla fiamme torna ad imperare nel popoloso rione. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero nate proprio da una Mercedes Classe A (un’altra auto dello stesso modello era stata data alle fiamme il giorno prima) parcheggiata sotto l’abitazione del proprietario, per poi propagarsi in modo inarrestabile. La vettura, interamente distrutta, ha ceduto il passo a un rogo che ha interessato, anche, una Opel Corsa parcheggiato accanto: l’auto è stata danneggiata per metà, rendendola, ugualmente, del tutto inutilizzabile. L’evento non si è fermato qui: il calore intenso ha raggiunto il portone di un’abitazione, suscitando allarme tra i residenti. I vigili del fuoco di Castrovillari sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme, evitando che l’incendio potesse propagarsi ulteriormente e causare danni maggiori al complesso abitativo che essendo posto in un vicolo stretto e lungo poteva causa danni molto più gravi interessando intere abitazioni.