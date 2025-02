Cosenza, dodici docenti esclusi da Gps e Graduatorie d’istituto

Fuori dalle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) e le relative Graduatoria di istituto (Gi). L’Ambito territoriale provinciale, su segnalazione delle scuole, ha decretato l’esclusione di dodici aspiranti docenti dai due elenchi che sono un passo fondamentale per salire in cattedra. Nella maggior parte dei casi sono stati messi alla porta poiché non in possesso del relativo titolo di accesso richiesto.

Prof scelto dalle famiglie

I sindacati, anche a livello locale, alzano il muro contro la volontà del governo di confermare il docente di Sostegno in carica su richiesta della famiglia dello studente. Una possibilità già ventilata l’anno scorso, ma che quest’anno il governo rilancia in nome della continuità didattica. Provocando un polverone con le forze sindacali e spaccando i prof. Perché quanti nell’anno scolastico in corso hanno ottenuto un incarico annuale, magari in una sede gradita, sperano nella conferma. Ma quanti invece sono rimasti a casa, e sono tanti, magari anche a causa del ricco bonus garantito dalla seconda abilitazione presa in corsa, non ci stanno. Di «provvedimento iniquo, demagogico e inadeguato», parla la Flc Cgil. Il segretario regionale della Uil Scuola Rua, Andrea Codispoti, aggiunge: «Ci siamo opposti come Uil, ma il ministro lo vuole fare».