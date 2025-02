Troppi furti nelle abitazioni a Villapiana, il sindaco si rivolge alle forze dell'Ordine

Troppi furti in città nell'ultimo periodo, il sindaco di Villapiana Vincenzo Ventimiglia assai preoccupato, ha chiesto ed ottenuto aiuto dalle forze dell'ordine che hanno immediatamente intensificato e potenziato il controllo sull'intero perimetro urbano. «Siamo attenti ed impegnati affinché la nostra resti una comunità tranquilla e socialmente vivibile», ha detto il primo cittadino. Che ha aggiunto. «Le Forze dell’Ordine ci hanno rassicurato sulle indagini per individuare i responsabile dei furti. Confidiamo nel loro lavoro attento e scrupoloso e invitiamo allo stesso tempo i cittadini a segnalare ogni azione o movimento che risulti sospetto, e come Amministrazione comunale assicuriamo una continua e potenziata vigilanza dell'intera città». I malviventi che nelle ultime settimane hanno fatto sentire forte la propria presenza, hanno spinto l'ingegnere Ventimiglia a chiedere il sostegno degli uomini in divisa. Che hanno risposto subito presente. Con posti di controllo ovunque e con azioni investigative utili a dare un nome ed un volto a chi ha compiuto gli scellerati atti che hanno creato non poca tensione e preoccupazione nella comunità. Che ricordiamo da un pò di tempo, purtroppo, non può più contare temporaneamente, sulla storica Stazione dei Carabinieri guidata dal comandante Luigi Potenza trasferita d'ufficio a Sibari dai vertici dell'Arma, perché la sede dello Scalo villapianese che ospitava la Benemerita non era considerata più agibile. Particolare che non aiuta i militari, almeno dal punto di vista logistico, a svolgere al meglio il proprio compito e lavoro, perchè la pattuglia che ha competenze anche nel confinante comune di Plataci, deve partire sempre da Sibari. Pertanto si rende necessario ripristinare al più presto l'importante presidio in loco, considerando anche il fatto che Villapiana è praticamente composta da tre distinti nuclei urbani e a questi bisogna aggiungere le aree rurali, con oltre 6mila abitanti che d'estate diventano almeno 50mila, e senza la presenza di una Caserma dei Carabinieri non é per nulla facile controllare l'intero territorio».