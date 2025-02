Obesità infantile, incontro con gli esperti all'IC Lanzino di Cosenza

Si è svolta presso l’Istituto Comprensivo “R. Lanzino” di Via Negroni, Cosenza, la prima giornata del progetto “Rotary a scuola: Lotta all’obesità infantile”, un’iniziativa promossa dal Rotary Club Cosenza Telesio con l’obiettivo di sensibilizzare bambini e ragazzi sull’importanza di una corretta alimentazione e di uno stile di vita sano. L’evento ha preso il via con il saluto istituzionale della Dirigente Scolastica Marina Del Sordo, che ha accolto con entusiasmo la delegazione del Rotary guidata dal presidente Eugenio Rogano. Nel suo intervento, la dirigente ha sottolineato il ruolo fondamentale della scuola nella formazione non solo culturale, ma anche sociale e sanitaria degli studenti, evidenziando come iniziative di questo tipo contribuiscano in modo concreto alla crescita consapevole delle nuove generazioni.

Successivamente, Vincenzo Ursino, Presidente della Commissione Distrettuale Rotary e ideatore del progetto, ha illustrato le finalità dell’iniziativa, spiegando come la prevenzione dell’obesità infantile rappresenti una sfida importante per la salute pubblica. “Il nostro obiettivo” – ha dichiarato Ursino – “è quello di fornire ai ragazzi strumenti concreti per adottare abitudini alimentari sane fin dalla giovane età, contrastando così l’insorgere di patologie legate a una dieta scorretta e alla sedentarietà”. Uno dei momenti più coinvolgenti della giornata è stato l’intervento del Dott. Mario Verta, Direttore f.f. dell’UOC di Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, che ha saputo catturare l’attenzione dei giovani presenti con un approccio dinamico e interattivo. Indossato il camice d’ordinanza, il dottor Verta ha parlato ai ragazzi della scuola secondaria e ai bambini della scuola primaria, spiegando con chiarezza e semplicità l’importanza di una corretta alimentazione e di uno stile di vita attivo. Grazie al suo entusiasmo e alla capacità di coinvolgimento, ha trasformato un argomento scientifico in un momento di apprendimento divertente e stimolante.