Rassegna stampa 10-02-2015 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Giuseppe Mercurio. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi:

- La Calabria vola a Bruxelles e torna ricca di aspettative

- Pnrr, opere pubbliche a rilento in Calabria. Criticità sulla sanità, bene scuole e asili nido

- Le famiglie calabresi sono sempre più povere: i dati dell’Osservatorio dell’Inps

- ’Ndrangheta di Cirò, nuovo appello per l’ex maresciallo Carmine Greco: tanti punti da chiarire

- Catanzaro, il centrodestra in fermento guarda già alle prossime amministrative

- Cosenza, la morte di Ilaria Mirabelli in Sila: una testimone incastra l'ex fidanzato

- Bimbi maltrattati: i carabinieri di Paola analizzano i cellulari degli indagati

- Salvatore Bennardo ucciso dalle cosche, dimenticato dallo Stato: la storia del calciatore di Cosenza

- Natuzza, 14 “cenacoli di preghiera” riuniti a Rende: folla di fedeli provenienti da varie città del Cosentino

- Trebisacce: donna in gravi condizioni aspetta i soccorsi, l'ambulanza arriva dalla lontana Mormanno