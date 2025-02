Cassano, pensionati abbandonati a un amaro destino

Un grido d’allarme si leva dal Centro Anziani “Il Campanile” di Lauropoli, guidato da Felicia Laurito, che denuncia lo stato di abbandono in cui versano gli anziani del territorio. Una situazione sempre più grave, che riguarda una categoria fragile e sempre più numerosa, che oggi rappresenta la maggioranza della popolazione del comune.

Secondo quanto segnalato dal Centro, gli anziani di Lauropoli si trovano a fronteggiare quotidianamente disservizi e difficoltà, senza ricevere il sostegno necessario da parte delle istituzioni. Bollette recapitate in ritardo, difficoltà nella compilazione del modello 730: questi sono solo alcuni dei problemi che rendono la vita degli anziani un percorso ad ostacoli. Una situazione inaccettabile per il Centro Anziani “Il Campanile”, che sottolinea come molti anziani vivano da soli e non abbiano parenti vicini in grado di aiutarli a gestire problemi e semplici necessità quotidiane. «Non possiamo accettare che chi ha lavorato una vita intera venga lasciato senza aiuto», ha dichiarato Felicia Laurito. Anche la burocrazia diventa un ostacolo insormontabile per molti anziani, soprattutto quando si tratta di compilare documenti fiscali come il modello 730. Senza un adeguato supporto da parte degli uffici preposti, molti si trovano in difficoltà nel rispettare le scadenze e nel gestire le proprie pratiche economiche. Il semplice pagamento delle bollette si trasforma in un problema, con ritardi nella consegna, che portano spesso a more ingiuste e disagi economici per chi vive con una pensione minima. L’accusa del Centro Anziani è chiara: gli anziani sono stati messi all’angolo, dimenticati dalle istituzioni e privati dei servizi essenziali. In un contesto in cui la popolazione anziana rappresenta la maggioranza del comune, è inaccettabile che questa fascia di cittadini venga ignorata e lasciata sola. Per questo, Felicia Laurito e il Centro Anziani “Il Campanile” lanciano un appello alle autorità competenti affinché si intervenga immediatamente per garantire: il rafforzamento delle visite domiciliari per gli anziani non autosufficienti, un servizio di supporto per la compilazione di documenti e pratiche burocratiche.