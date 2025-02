Corigliano Rossano, intercettati finanziamenti per ottantacinque milioni di euro

La città di Corigliano Rossano, tra i comuni che maggiormente è riuscita ad intercettare fondi comunitari e nazionali destinati alla riqualificazione della città, tra cui quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che consentiranno alla stessa di cambiare volto a partire dai luoghi strategici come i due centri storici di Corigliano e Rossano, oltre allo storico borgo di Schiavonea.

I fondi intercettati, per effetto della programmazione attuata attraverso la presentazione di progetti strategici che hanno riscontrato, per questo, il benestare degli organi erogatori, secondo quanto fatto presente dal dirigente del Dipartimento di programmazione del comune di Corigliano Rossano, Giovanni Soda, ammontano ad oltre 85 milioni di euro. Fondi intercettati grazie all’azione amministrativa ha permesso di ottenere ingenti risorse per lo sviluppo della città facendo si che Corigliano Rossano occupasse uno dei primi posti nell’intercettazione dei fondi nazionali e comunitari tra i comuni del sud Italia per capacità di attrazione.

Nell’analisi di Soda emerge che tra i fondi comunitari quelli che produrranno effetti importanti nella riqualificazione strategica di interi quartieri sono quelli riguardanti la programmazione dei progetti Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare), che punta alla riqualificazione urbana e alla rigenerazione di aree cruciali della città, come i centri storici di Corigliano e Rossano e il quartiere Schiavonea. Tra i quartieri destinati a cambiare volto figurano, per il centro storico di Rossano, il quartiere S. Domenico, con la riqualificazione dell’intera area e dell’ex carcere di Rossano; per il centro storico di Corigliano beneficerà l’intero quartiere Vasci e l’intera zona attorno. Per Schiavonea, oltre alla riqualificazione dei quartieri, come hanno avuto di precisare anche l’assessore all’assetto del territorio, Tatiana Novello ed il sindaco Flavio Stasi anche in seguito alla presenza di allegamenti nel borgo, uno dei progetti prevede la risoluzione definitiva del problema riguardante la gestione delle acque reflue. E sempre a Schiavonea, tra i progetti diretti alla riqualificazione delle infrastrutture, figura lo storico Quadrato Compagna. L’area in questione, già destinataria di finanziamenti europei, grazie ai fondi PNRR, sarà completamente rifunzionalizzata e restituita alla città. Un altro investimento strategico riguarda Cantinella, con quasi 10 milioni di euro stanziati per la riqualificazione dell’ex consorzio di bonifica e per una revisione urbanistica e viabilistica dell’intera zona.

Inoltre la città potrà beneficiare anche dei finanziamenti legati a quelli dell’Agenda Urbana della Regione Calabria che potranno essere finalizzati ad altri progetti che sviluppo. Insomma non è un caso, secondo il dirigente Soda, che grazie alla programmazione e validità dei progetti, la città sia al centro di importanti finanziamenti, tra gli elementi che hanno contributo far crescere l’attenzione verso Corigliano Rossano la fusione tra i due comuni che fanno della città ausonico-bizantina la terza della Calabria la 29° in Italia per popolazione ed estensione.