Santa Maria del Cedro, 53enne trovato morto nel proprio terreno agricolo: probabile un malore

Era deceduto forse già due giorni ma il corpo dell'uomo è stato rinvenuto solo lunedì sera. Un dramma si è consumato nella campagna di Santa Maria del Cedro. Un uomo di 53 anni, è stato trovato morto nel proprio terreno agricolo. Il decesso, avvenuto per cause naturali, risalirebbe alla giornata di domenica.

Da quanto appreso il 53enne viveva da solo. Il fratello era all'estero per lavoro. A dare l’allarme alcuni conoscenti che dalla mattina di lunedì avevano provato a mettersi in contatto con lui. L'uomo era dipendente di una ditta del posto. Sono intervenuti i Carabinieri e il medico legale di turno.