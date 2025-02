Al via la ristrutturazione del palazzo municipale di Cassano

Operazione di maquillage per il Palazzo di città. Prenderanno ufficialmente il via, il prossimo giovedì 20, i lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio che ospita il Comune. L’intervento, dal valore complessivo di 3,1 milioni di euro, prevede un ampio piano di miglioramenti strutturali ed impiantistici.

L’obiettivo principale è garantire maggiore sicurezza sismica, adeguando la struttura alle normative vigenti. Il consolidamento dell’edificio permetterà di migliorare la resistenza agli eventi sismici, aumentando la sicurezza per utenti e lavoratori.

Parallelamente, l’intervento prevede importanti opere di riqualificazione energetica, tra cui la sostituzione degli infissi per ridurre la dispersione termica e migliorare il comfort interno. Verrà inoltre installato un nuovo sistema di riscaldamento moderno ed efficiente, progettato per ridurre i consumi e abbattere le emissioni di CO2, in linea con le più recenti politiche ambientali.