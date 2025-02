Crolla una parte consistente della Torre Civita di Amantea

Vittima del degrado e dell’incuria, ma anche di una politica che non ha saputo trovare le giuste risposte. Nelle scorse ore, difficile determinare il momento preciso del crollo, una parte consistente della Torre Civita che domina la città vecchia di Amantea è venuta giù, modificando nella mente di tanti l’immagine iconica del borgo antico. La conferma del cedimento strutturale di una parte del manufatto è stata confermata dal referente di Italia del Meridione, Simone Vairo, che ha postato sulle reti sociali una foto per documentare l’accaduto.

In men che non si dica, quasi fosse l’ultimo saluto ad un caro amico prima del suo funerale, l’artista Pietro Bonavita, conoscitore del centro storico, si è recato sul posto, realizzando un filmato che offre un quadro poco edificante dell’area in cui la torre è collocata.