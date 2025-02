Duplice omicidio di Maurizio Scorza e Hanene Hendli a Castrovillari, le diverse versioni rese dal supertestimone “bocciato”

Il testimone chiave. Paolo Cantore, meccanico cassanese, è l’uomo che fornisce il fuoristrada sul quale prendono posto i killer di Maurizio Scorza e Hanene Hendli, trucidati nella campagne di Castrovillari il 4 aprile del 2022. La coppia conviveva da tempo e venne attirata nell’aia di un’azienda agricola per ritirare un agnello destinato a bandire la tavola pasquale. A fare da “esca” l’allevatore Francesco Adduci, condannato per questo in primo grado a 21 anni di reclusione. Scorza venne assassinato con due colpi alla testa, la compagna con 14 colpi di pistola calibro 9 per 21. Uno dei sicari si accanì contro la donna per impedirle di continuare una telefonata con la cognata che aveva chiamato per chiedere aiuto.

I corpi delle due vittime vennero lasciati al bordo della berlina Mercedes su cui erano arrivate: uno dei sicari si pose alla guida dell’auto, l’altro salì invece sul fuoristrada per fare da apripista nello spostamento. L’obiettivo era di far sparire i corpi e farli ritrovare in un posto diverso. Lungo il tragitto, però, comparve in lontananza una vettura dei vigili urbani di Castrovillari scambiata dai sicari per un’auto dei carabinieri. Così abbandonarono la Mercedes lungo il ciglio della strada rientrando verso Cassano con il fuoristrada. Il suv, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, fu poi individuato come di proprietà di Paolo Cantore. E l’uomo, messo alle strette, ha deciso di parlare con il pm antimafia Alessandro Riello, divenendo di fatto un testimone di giustizia. Cantore ha svelato di aver prestato il proprio fuoristrada a Francesco Faillace, esponente della criminalità organizzata sibarita, senza però sapere a cosa dovesse servire. Il testimone di giustizia, che appariva determinante, s’è però rivelato fallace.