San Lorenzo del Vallo, incendiata un'auto della polizia locale

Grave episodio questa notte a San Lorenzo del Vallo. Stamattina, l’auto di servizio della Polizia locale parcheggiata non lontano dalla sede municipale è stata trovata completamente distrutta dalle fiamme. Il gravissimo atto, sul quale stanno indagando le forze d’ordine, non colpisce solo l’attività di controllo del Municipio ma soprattutto tutta la cittadinanza. Sul posto, una volta accortisi dell’incendio difficile al momento da non spiegare avente possibile matrice dolosa, i primi ad arrivare sono stati i Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Poco prima già una pattuglia della Compagnia dei carabinieri di San Marco Argentano aveva raggiunto il luogo dell’incendio. Sdegno e condanna sono state espresse dal sindaco Vincenzo Rimoli e dalla sua Amministrazione comunale. Le indagini mirano a scoprire gli eventuali autori, rimasti ovviamente ignoti perché hanno agito nell’oscurità, magari cercando eventuali testimonianze o scandagliando possibili