Cassano Ionio, perseguitava l’ex compagna. Un 28enne finisce in manette

I Carabinieri di Cassano, su ordine del Tribunale di Castrovillari, hanno tratto in arresto L.S., 28enne già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, originaria della città delle Terme.

Il provvedimento, richiesto dalla Procura di Castrovillari, è stato eseguito a seguito della continua violazione del divieto di avvicinamento imposto all’indagato. Dalle indagini condotte dai militari della Benemerita, è emerso che l’uomo avrebbe manifestato comportamenti ossessivi già durante la relazione sentimentale, con atteggiamenti di gelosia eccessiva e limitazioni alla libertà personale della giovane.

Tra le condotte contestate al 28enne il controllo costante delle applicazioni di messaggistica della ragazza, continue videochiamate per verificare la sua posizione, divieti di uscire con amici e critiche riguardanti il suo abbigliamento. Stando ai fatti il 28enne non avrebbe accettato la separazione, intensificando i comportamenti persecutori fino a violare il provvedimento di allontanamento.