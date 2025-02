Cosenza, incroci pericolosi e automobilisti furbi

Altre modifiche alla viabilità cittadina. Alcune frutto di attente valutazioni da parte dell’apparato tecnico-amministrativo di Palazzo dei Bruzi, altre determinate da specifiche richieste pervenute agli uffici municipali da gruppi di residenti. La giunta municipale al gran completo presieduta dal sindaco Franz Caruso in una delle sue ultime riunioni ha dato il via libera a quattro interventi.

Quello più significativo dovrebbe in qualche modo porre fine o almeno limitare le manovre azzardate che effettuano numerosi automobilisti che arrivano da via Alarico e che per accorciare il percorso svoltano a sinistra rischiando continuamente di scontrarsi con i veicoli provenienti da via Sertorio Quattromani. In quel punto, lo abbiamo scritto più volte, non è possibile realizzare una rotatoria per regolamentare il flusso veicolare. Troppo ridotti gli spazi di manovra considerata la direttrice proveniente da corso Umberto.

«Siamo alla ricerca di una soluzione ancora più efficace, ne stiamo parlando con i nostri uffici», ha spiegato l’assessore Damiano Covelli, «ma per il momento abbiamo pensato che l’unica strada percorribile era quella di accorciare l’itinerario che deve compiere un automobilista che arriva da via Alarico e deve dirigersi verso piazza Valdesi. E così abbiamo deciso di ripristinare il vecchio senso di marcia su via via Trento, con direzione obbligatoria da viale Trieste a corso Umberto. In questo modo - ha aggiunto Covelli - si limita il flusso verso il semaforo all’incrocio di via Montesanto, consentendo ai veicoli di riportarsi prima verso corso Umberto».