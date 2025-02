Operazione antimafia a Castrovillari e Cassano Ionio: tre arresti per estorsione VIDEO

Stamattina nei comuni di Castrovillari e Cassano all’Ionio , la polizia di Stato – in particolare la Squadra Mobile della Questura di Cosenza e la Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Castrovillari – ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre indagati . Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Catanzaro, riguarda gravi indizi di colpevolezza in merito a episodi di estorsione, alcuni dei quali rimasti a livello di tentativo, aggravati dall’uso di modalità e finalità mafiose.

Sulla base delle risultanze investigative, il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere per tutti e tre gli indagati, ritenendo sussistenti gravi indizi in merito a diversi episodi di estorsione ai danni di commercianti e imprenditori locali, aggravati da modalità mafiose.