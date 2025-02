Rassegna stampa 13-02-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Inail investe 820 milioni di euro per costruire ospedali in Calabria

- Il luminare calabrese Francesco Iacono torna nella sua terra scegliendo l’Unical

‘NDRANGHETA E INCHIESTE

- ‘Ndrangheta, processo Imponimento. La Dda di Catanzaro: «L’ex assessore Stillitani va condannato»

- Le mani delle ’ndrine della Locride in droga e appalti. Definitive quattro condanne, un assolto

- Crotone, false istanze per permessi di soggiorno. Chiesto il rinvio a giudizio di 19 persone

- Gli ammanchi nei Comuni del Crotonese. I soldi pubblici per aprire un bar in stazione a Firenze

SANITA’

- Reggio, medici sotto tiro: «Continue aggressioni perché nessuno viene punito»

- Catanzaro, nuovo ospedale a un punto morto. L’integrazione non ha dato sprint

- Il “Don Mottola” di Drapia incassa l’ok della Regione per proseguire l’attività