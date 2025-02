Sanità a Castrovillari: incontro tra il sindaco e l’ASP per il rilancio dell’ospedale e dei servizi territoriali

Questa mattina il sindaco di Castrovillari ha incontrato il direttore dell’asp Antonello Graziano che, per gli argomenti da affrontare, legati all’ospedale di Castrovillari e del distretto Esaro Pollino, ha convocato tutti i vertici aziendali oltre ai direttori del presidio ospedaliero e del distretto. Si è parlato dei problemi, in un clima di grande disponibilità per la loro risoluzione, nonché degli interventi a breve termine. Obiettivo comune è il consolidamento dei servizi sanitari esistenti nonché la ripresa di alcune attività ospedaliere da tempo interrotte. In primo luogo si è parlato dell’attuale sistema di prenotazione delle attività di laboratorio con l’impegno a riprendere, già dalla prossima settimana, anche con un operatore a cio’ dedicato, il sistema di registrazione al cup ed effettuazione in giornata dei prelievi.

La coordinatrice degli ospedali spoke ha comunicato di aver già preso contatti con il primario di ginecologia per garantire la sostenibilità dei turni alle ostetriche migliorando il servizio. Nella prossima settimana arriverà un nuovo medico nel reparto di chirurgia nel mentre e’ in fase di nomina la commissione per il concorso da primario e gli interventi vengono garantiti settimanalmente oltre che con i chirurghi in servizio anche con due primari provenienti da altri ospedali. E’ ormai in fase di definizione l’annosa questione del reparto di ortopedia per il quale l’ing. Capristo ha garantito che sono stati ordinati i letti e va risolta la questione del 118, con lo spostamento da alcuni spazi del reparto di ortopedia che utilizzano temporaneamente. Per il resto le procedure di reclutamento del personale sono quasi completate. Prima dell’estate sarà attivo il nuovo pronto soccorso ed i posti di riabilitazione intensiva. È in fase di installazione un nuovo macchinario per la Tac che si aggiungerà a quello già esistente (da due giorni in fase di riparazione e che sarà nuovamente funzionante nel giro di pochissimi giorni).