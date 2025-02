Bimbi maltrattati a Paola, confermato l’allontanamento dai genitori: sospesa la potestà genitoriale

Bimbi maltrattati, il Tribunale dei minori di Catanzaro ha confermato il provvedimento adottato dal Gip che sospende la responsabilità genitoriale alla mamma e al padre dei due fratellini ricoverati a Cosenza.

Il provvedimento di urgenza convalidato dal giudice è giunto dopo aver ascoltato per diverse ore i genitori dei due fratellini. I due genitori – che sono in ogni caso separati da tempo – sono difesi dagli avvocati Massimo Zicarelli (legale del padre) e Francesca Cribari (per la mamma).

Tutto questo in ogni caso in attesa dell’udienza che si terrà il 12 maggio a Catanzaro sempre presso il Tribunale dei minorenni dove dovranno comparire nuovamente i due genitori con la partecipazione eventuale del pubblico Ministero e del curatore speciale.

È inoltre confermata la richiesta del pm di non avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dai minori per i genitori e per i nonni per la durata di un anno.

I minori in questo periodo saranno quindi affidati - una volta che usciranno dall’Ospedale di Cosenza dove sono tutt’ora ricoverati nel reparto di pediatria - al servizio sociale affinché quindi provveda al loro collocamento presso idoneo nucleo familiare e adeguata struttura. Ai due fratellini inoltre dovrà essere predisposto ogni altro opportuno intervento atto a tutelare il loro benessere psico fisico. Sarà l’avvocata Rosanna Greco il tutore di entrambi i minori con facoltà di costituirsi quale difensore in questo giudizio. I due fratellini non dovranno inoltre essere separati.

I minori in virtù del suddetto provvedimento sono stati allontanati dall’abitazione familiare.

La mamma e la nonna materna sono state destinatarie del provvedimento di allontanamento urgente emesso dalla Procura e successivamente convalidato dal Gip Carla D’Acunzo. Lo stesso Gip inoltre ha diposto la misura della custodia cautelare in carcere per il 34enne compagno della madre che sarebbe secondo le accuse colui che avrebbe provocato le lesioni e i traumi ai due bambini.