Concorsi per prof e presidi, in migliaia pronti alle prove: tantissimi i cosentini in lizza

Concorsi dietro l’angolo, sia per aspiranti docenti sia per quanti sperano di diventare dirigenti scolastici. Sono giorni chiave tanto per i primi quanto per i secondi, poiché le prove sono davvero tra pochi giorni e quindi chi può sta intensificando la preparazione per essere pronto alla verifica che sarà lo scritto per quanti sognano una cattedra a tempo determinato, e l’orale per quanti invece sperano di lasciarla la cattedra per passare dietro la scrivania da preside.

Diamo i numeri

Ecco le cifre di quanti nei mesi passati hanno fatto domanda per essere ammessi al secondo concorsone Pnrr per docenti, le cui prove scritte da svolgere al computer sono in calendario dal 25 al 27 febbraio. In Calabria sono stati in 10.045, gran parte dei quali nel Cosentino, a versare 10 euro e completare l’iter per partecipare alla selezione. Una marea di aspiranti docenti a fronte di poche centinaia di cattedre in palio. La regione con il più alto numero di domande è la Lombardia: 32.632. In Calabria, perché la selezione è su base regionale e quindi non ci sono dati provinciali, nella scuola dell’Infanzia saranno in palio 24 cattedre per il Posto comune (7 destinate a quanti hanno almeno tre anni di servizio). Saranno 4 (1 ai triennalisti) invece le disponibilità per i Sostegno sempre all’Infanzia. Alla Primaria 39 cattedre (11 riservate) per il Posto comune e 7 (2) per il Sostegno. Più complicato il calcolo di Medie e Superiori poiché le cattedre sono divise per classi di concorso. Nella nostra regione le classi di concorso per le quali sono disponibili più cattedre sono, tra le altre, la A011 (Discipline letterarie e latino) con 12 posti (3 riservati ai triennalisti), quindi 24 (7) per la AS12 (Lettere alle Superiori), 20 (6) per la A020 (Fisica), 21 (6) per la AM12 (Lettere alle Medie), 16 (4) per la A026 (Matematica), 13 (3) per la classe di concorso A027 (Matematica e Fisica), 33 (9) per la A028 (Matematica e Scienze), 24 (7) per la A041 (Scienze e tecnologie informatiche), 21 (6) per la AS48 (Scienze motorie e sportive alle Superiori), 22 (6) per la A050 (Scienze chim. e bio.), 19 (5) per la AM24 (Francese alle Medie), 22 (6) per la AS2B (Inglese alle Superiori), 15 (4) per la AM2B (Inglese alle Medie).