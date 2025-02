Cosenza, i partiti del centrodestra si riorganizzano tra assemblee e nomine dei coordinatori

Centrodestra in movimento. E anche in fermento. L’obiettivo non è tanto arrivare compatti e uniti alle prossime scadenze elettorali (che è comunque fondamentale), quanto strutturarsi ancora meglio nei territori.

Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia hanno iniziato le grandi manovre in riva al Crati, galvanizzati pure dai numeri emersi dal tesseramento, la cui fase di iscrizione si è conclusa di recente all’interno dei medesimi partiti, impegnati anche nei congressi locali, come sta avvenendo proprio in queste settimane in casa dei meloniani. Fratelli d’Italia, infatti, ha svolto già numerose assemblee, attraverso le quali sono stati individuati i responsabili cittadini. A coordinare i lavori il segretario provinciale, Angelo Brutto, affiancato dai parlamentari bruzi, Fausto Orsomarso ed Ernesto Rapani. C’è attesa, adesso, per il congresso in programma a Cosenza, che dovrebbe tenersi il prossimo 1 Marzo.

Pare si vada verso la riconferma di Sergio Strazzulli, premiando l’impegno profuso finora nel capoluogo dall’attuale referente cittadino. Nel frattempo è pronta a scattare la decima edizione dell’iniziativa “Innamorati della Politica”, in calendario sabato 22 nel Palazzo della Provincia, dove protagonisti saranno soprattutto i giovani di FdI. Alla kermesse prenderà parte tutta la classe dirigente regionale e la deputazione calabrese: spiccano, tra gli invitati, i nomi di Giovanni Donzelli, responsabile nazionale del Dipartimento organizzazione, e di Arianna Meloni, responsabile nazionale dipartimento Adesioni e Segreteria politica di Fratelli d’Italia.

Disegna l’immediato futuro anche Forza Italia, in procinto di tenere a battesimo i congressi locali. Intanto il partito azzurro ha nominato, di recente, il commissario cittadino e la scelta, operata dal segretario provinciale e assessore regionale, Gianluca Gallo, è ricaduta sull’ex consigliere e assessore comunale, Massimo Bozzo, che nel ringraziare lo stesso Gallo, così come anche Mario e Roberto Occhiuto e Pierluigi Caputo, sottolinea: «Sono molto orgoglioso di questo incarico, che porterò avanti, per come ho sempre inteso la politica, cercando sempre il contatto con la gente e con il territorio e con le istituzioni tutte. Quello che ci aspetta è una sfida importante per la riorganizzazione del partito e la riaffermazione dei suoi valori, in questa delicata fase della vita politica del Paese». Fermenti si registrano pure sul fronte della Lega, che mantiene nella deputata Simona Loizzo un importante punto di riferimento.