Rassegna stampa 14-02-2025 edizioni Calabria

Bimbi maltrattati a Paola, confermato l’allontanamento dai genitori: sospesa la potestà genitoriale Minacce e violenza in un bar di Catanzaro: regge l’accusa anche in Appello

SANITA'

Gom di Reggio Calabria, niente più viaggi fuori regione per gli ammalati di patologie rare Tramonta l’ipotesi del nuovo ospedale di Catanzaro. Che fine faranno i fondi dell’Inail? Dializzati del Savuto, turni e viaggi massacranti: crescono i disagi dopo la chiusura del “Santa Barbara”

L'INTERVISTA

Mimmo Lucano, la libertà e la paura: «La mia Riace criminalizzata da un disegno partito da lontano, lotto per un'Europa senza barriere»

CRONACA

Concorsi per prof e presidi, in migliaia pronti alle prove: tantissimi i cosentini in lizza Crotone, le royalties del metano ai pescatori: appello dei sindaci alla Regione Comune di Vibo in pressing sulla Regione per lo stato d’emergenza idrica Reggio Calabria, su Piazza del Popolo l’ultima parola al Consiglio comunale Strade precarie e dissesto idrogeologico a Vibo Valentia: il territorio raccontato alla nuova prefetta