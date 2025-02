Elezioni amministrative a Rende, martedì la riunione decisiva dopo la bocciatura di Iantorno

Lo “squid game” rendese. Chi è appassionato di serie tv, certamente avrà visto quella più seguita degli ultimi anni. Si tratta di un “gioco” al massacro tra diversi concorrenti dove vince soltanto uno. Tutti gli altri, nel corso della serie, vengono eliminati o addirittura uccisi. Sembrerà pure un giocoso azzardo ma, a Rende, pare si stia perpetrando la stessa “trama” di questa serie. Ne resterà solo uno, tra i mille candidati a sindaco? Chissà. Le ultime notizie sono due: la prima è il rinvio a lunedì della riunione dei “sette” convocata dopo la bocciatura Iantorno. La seconda è che si è tentato Il gran colpo cercando di candidare uno degli imprenditori più noti in città. Il nome è top secret, al momento. Ma chi conosce bene l'ambiente d’oltre Campagnano non farà fatica ad individuare soggetto, identikit e mandatari richiedenti. Si prende ulteriore tempo, dunque. Chi vuole correre è il cosiddetto “tavolo delle Idee” svoltosi due giorni fa ed organizzato dal Movimento 5stelle.

“Rende ha voglia di cambiare marcia, di guardare al futuro con occhi nuovi. Lo ha dimostrato con forza il Tavolo delle Idee, l’incontro che si è svolto presso la sala della Fondazione Roberta Lanzino, riunendo le tante anime del centrosinistra cittadino”, si legge in una nota. In tanti hanno partecipato all'incontro, durato diverse ore.