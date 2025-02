Emergenza abitativa a Cosenza, Prendocasa in piazza

È tornato in piazza ieri mattina il comitato Prendocasa, che ormai da anni lotta contro l'emergenza abitativa in città. Dopo il corteo lungo via Montesanto, gli attivisti si sono recati davanti alla Prefettura, dove all'interno era in corso un vertice delle forze dell'ordine.

Presente anche l'amministrazione comunale con il sindaco, Franz Caruso e gli assessori Veronica Buffone e Pina Incarnato, nonché il consigliere Francesco Alimena. Al tavolo della discussione pure la vicenda legata allo sgombero dello stabile occupato di via Savoia, nel quale vivono decine di persone senza una casa. A quanto pare lo sgombero, per il momento, sarebbe stato scongiurato, ma il comitato è tornato a chiedere soluzioni per quelle famiglie che non hanno un'abitazione.