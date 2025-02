Ospedale di Castrovillari, l’amaro destino dell’unità di pneumologia

Senza respiro. Continua “purtroppo” il peregrinaggio desertico dell'Unità operativa complessa di Pneumologia, sempre più in crisi nell'Atto aziendale 2024 della Regione Calabria, ma anche nelle aspettative degli utenti che sono costretti a superare i limiti imposti dalla carenza di medici e personale infermieristico. Allo stato emerge un quadro completamente diverso della Sanità dipinta recentemente dall'Asp di Cosenza e dagli amministratori della Città del Pollino, i quali non sembrano essersi accorti che la trasformazione in centro Covid avrebbe creato, in un dato periodo storico, diversi altri problemi alla Pneumologia e a tutto il presidio ospedaliero di Castrovillari. In corsia pneumologica adesso c'è un solo medico sui quattro presenti in organico. Problemi di salute impediscono all'equipe di potersi riunire a pianificare il futuro stesso dell'unità operativa. Magari implementare il numero dei posti letto e per riavviare un meccanismo che si vorrebbe aiutare con l'accorpamento di qualche medico della Medicina o di altra unità operativa.