Sibari, semaforo rosso per le barche: nello Stombi non si naviga

Nuova interdizione balneare per il Canale degli Stombi, questa volta per permetterne il dragaggio. Con ordinanza sindacale, il primo cittadino, Giovanni Papasso ha emesso un provvedimento destinato a garantire la sicurezza durante le operazioni di dragaggio, che si svolgeranno nella zona di mare nei pressi della foce del Canale degli Stombi. L’ordinanza, inoltrata alla Capitaneria di Porto di Corigliano resterà in vigore fino al completamento dei lavori di dragaggio. Per motivi di sicurezza e in conformità al Regolamento sull’esercizio della navigazione del Canale degli Stombi, già disciplinato dalla Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 129 del 08 agosto 2019, il provvedimento impone il divieto permanente di balneazione entro 200 metri dalla sinistra idraulica. Tale divieto si aggiunge a quello già in vigore per 150 metri dalla destra idraulica, garantendo così una zona cuscinetto idonea a proteggere sia i cittadini che l’ambiente marino durante l’attività di dragaggio.