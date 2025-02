Cimitero Rende, ci risiamo: ancora salme in attesa di sepoltura

In attesa dei nomi, dei candidati e delle liste, c'è anche chi - come Luciano Bonanno, attualmente candidato a sindaco ufficialmente pensa ai problemi della città. Il cimitero, ad esempio. «Sono veramente indignato della situazione che continua a sussistere nel cimitero di Rende. Le bare accatastate l’una sull’altra sono scene raccapriccianti che mi toccano il cuore», scrive in una nota dopo il sopralluogo effettuato al camposanto.

«La politica del passato, in quaranta lunghissimi anni, invece di proporre, pianificare, programmare e realizzare l’ultima dimora per dare degna sepoltura ai morti di una comunità sempre in crescita, come quella di Rende, ha pensato semplicemente a rilasciare concessioni edilizie», l'attacco di Bonanno.

Che aggiunge: «Per carità, ci sta che vengano rilasciate concessioni edilizie se una città è in crescita, ma un politico che non rispetta il culto dei morti o meglio tralascia, trascura ed ignora i morti, significa che non rispetta neanche se stesso, figuriamoci i cittadini di una comunità.

Quello che più mi fa piangere il cuore sono tutti quei giovani e tutti quei cittadini che descrivono ancora oggi queste personalità del passato come grandi amministratori disconoscendo gli errori ed orrori banali commessi nei loro stessi confronti su argomenti amministrativi e servizi basilari e fondamentali come il cimitero», la chiosa di Bonanno. «Questo sarà uno dei punti fondamentali del mio programma elettorale, cioè dare una degna sepoltura ai defunti.

Una proposta che, considerata l’emergenza impellente delle bare accatastate l’una su l’altra all’interno dei container, sarà quella di ampliare momentaneamente l’area cimiteriale esistente in attesa di costruire un nuovo cimitero di una certa importanza per una città di rilievo come Rende», assicura il candidato a sindaco.

In effetti, al di là delle polemiche politiche della campagna elettorale in corso, la situazione cimiteriale è tutt'altro che migliorata. Sebbene, nei giorni scorsi, hanno fatto la loro "comparsa" dei container che potrebbero agevolare la tumulazione, temporanea, di diverse salme.