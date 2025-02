Fiera San Giuseppe a Cosenza: i venditori di terrecotte, fiori, vimini e piante danno forfait

«Predicano bene e razzolano male», «La mano destra non sa cosa fa la sinistra». Sono solo alcune delle frasi pronunciate non senza una vena polemica e un pizzico di delusione considerate le aspettative, alcuni ambulanti, aderenti e non all’Ana-Ugl, colti di sorpresa dalle decisioni dell’amministrazione comunale rispetto alle tariffe applicate per la Fiera di San Giuseppe (ce ne siamo occupati nell’edizione di ieri). I venditori di terrecotte, piante, fiori e vimini (la loro presenza è prevista dal 15 al 23 marzo) hanno scritto al sindaco Franz Caruso, inviando la lettera per conoscenza anche all’assessore alle Attività economiche e produttive Massimiliano Battaglia e al dirigente del Settore, Francesco Giovinazzo, facendo sapere che diserteranno la tradizionale rassegna espositiva in segno di protesta per l’aumento sconsiderato della tassa per l’occupazione del suolo pubblico. «Siamo stanchi di impugnare bandi finendo anche al Tar», hanno sottolineato dall’Ana-Ugl, «non sappiamo come difenderci dal modo di fare alcune Amministrazioni. Abbiamo avuto problemi di recente con il Comune di Castrovillari e ora tocca a quello di Cosenza: prima hanno applicato e pubblicizzato un Piano tariffario e dopo due giorni pubblicando il bando della Fiera si sono rimangiati tutto. Inoltre, le postazioni sono state spostate dall’area dei Due Fiumi alla zona tra la Sopraelevata e il viale che arriva al carcere».

Nella lettera trasmessa agli amministratori comunali, i venditori spiegano le ragioni della loro rinuncia a partecipare alla Fiera di San Giuseppe.

«Anzitutto, non siamo stati informati che quest’anno le postazioni sarebbero state spostate. Di conseguenza, non sussistono le condizioni logistiche per la vendita e per l’allestimento dell’attrezzatura necessaria per l’esposizione delle merci. Avevamo inoltre ricevuto assicurazioni verbali dai nostri dirigenti sindacali che a loro volta avevano ricevuto conferme sia dal dirigente Giovinazzo che dall’assessore Battaglia circa la convocazione preventiva per l’illustrazione del bando: non siamo stati chiamati, né noi né l’associazione di categoria. Un confronto avrebbe consentito di discutere, tra le altre cose, della questione del cambio di postazione, che per noi risulta impraticabile. E poi l’aumento delle tariffe: recentemente, l’Amministrazione ha diffuso le tariffe approvate con delibera comunale, stabilendo, come previsto dal canone unico, una tassa di occupazione del suolo pubblico di 1,20 euro per metro quadrato (per fiere e mercati). Pertanto, per un modulo di 3 metri per 3 (totale 9 mq), avremmo dovuto pagare 10,80 euro al giorno per 5 giorni, per un totale di 54 euro. Tuttavia - terminano gli espositori - è stato richiesto un importo di 200 euro, una somma che risulta insostenibile. Considerando che ogni espositore necessita di almeno 8-10 moduli, tale importo mortifica il diritto al lavoro e rende la partecipazione impossibile. Ci scusiamo con i cittadini di Cosenza e provincia che ci hanno sempre accolto con affetto, un affetto che abbiamo sempre ricambiato. Ovviamente, se le condizioni dovessero cambiare rivedremmo la nostra decisione».

Il programma della Fiera prevede la sistemazione nel primo tratto sud di viale Mancini (zona A) oltre a vimini, piante e terrecotte, anche merce varia (fino al 19 marzo), giostre (fino al 23), food; il secondo tratto (zona B, merce varia e food), dall’incrocio con via Tommaso Aceti verso nord fino a via Scopelliti; e il terzo (zona C, merce varia e food, lampadari e porcellane) da via Scopelliti verso nord fino alla rotatoria del Parco Nichola Green. Nell’area espositiva presenti pure associazioni di volontariato. Le domande degli espositori dovranno pervenire entro le ore 12 di lunedì 24.