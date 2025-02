Torrenti senza manutenzione, si teme l’ennesima alluvione a Corigliano Rossano

«Siamo ancora in pieno inverno e qualsiasi perturbazione atmosferica di una certa intensità potrebbe fare ingrossare la portata dei torrenti con gravi danni per le nostre case ed nostri poderi coltivati ad agrumeti o uliveti». Lo affermano con decisione i cittadini dei territori bagnati dal fiume Crati o quelli che abitano nelle case poco distanti dai numerosi torrenti, tra cui Grammisato, Fellino, Citrea, Colognati, Coserie, Nubrica, che scendono dalle zone montane e collinari che fanno da arco alla pianura ed attraversano il territorio fino al mare. Essi sono ancora preoccupati per le piogge cadute nei giorni scorsi, per le quali è stata diramata l’allerta meteo e per le possibili perturbazioni annunciate per l’imminenza. «A parte i danni che possono provocare le piogge, se intense e sotto forma di temporale – affermano gli stessi cittadini – le preoccupazioni derivano anche per le condizioni in cui si trovano gli alvei dei torrenti che in alcuni casi (quelli che non sono stati ancora puliti o ritornati a rischio dopo la pulizia) sono pieni di detriti e presentano una vegetazione foltissima all’interno. Non a caso – precisano – l’improvvisa alluvione che ha colpito soprattutto il territorio di Rossano, nell’agosto del 2015, in un periodo addirittura estivo, sono state le condizioni pessime degli alvei a produrre quel disastro le cui ferite ancora permangono in alcune situazioni». Fanno presente che in alcuni casi sono state sanate in parte o in via di definizione come nel caso del torrente Acqua del Fico per il quale l’amministrazione comunale, oltre un anno fa per la riparazione degli alvei ha presentato richiesta per lo stanziaento di 2,7 milioni, finanziata con fondi del Commissario Straordinario per l'attuazione del programma di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Calabria e di Difesa del Suolo. Tra i più decisi a sollevare la questione gli abitanti le cui case si trovano nei pressi del torrente Grammissato a cui dopo la pulizia della folta vegetazione, da parte di Comune e Calabria Verde, è stata promessa la realizzazione definitiva dell’alveo.