Eccellenze del Polo Brutium-Liceo Fermi in bella mostra

L’aula magna del Pezzullo ha ospitato la cerimonia di premiazione delle eccellenze del Liceo Scientifico Fermi-Polo Tecnico Brutium. L’evento ha celebrato studentesse e studenti che si sono distinti negli esami Cambridge Assessment International Education e nei Giochi d’Autunno 2024.

La cerimonia si è aperta con la consegna delle certificazioni IGCSE Cambridge di Maths. La dirigente scolastica Rosita Paradiso ha sottolineato l’importanza dello studio e della costanza, affermando che le certificazioni rappresentano una prova di talento e dedizione, strumenti fondamentali per il futuro accademico e professionale. Valeria Vaccaro, Exam Officer di Cambridge International e referente del liceo internazionale, ha ribadito il valore delle certificazioni: «Questi successi riflettono l’enorme impegno di studenti e docenti: chi frequenta il Liceo internazionale ha un futuro brillante davanti a loro».

Le certificazioni sono state consegnate dalle professoresse Loredana Imbrogno, Barbara Victoria Caponsacco e Janet Newell.

Nell’ambito del PTOF 2023/2024, sono stati premiati anche le studentesse e gli studenti che hanno conseguito la certificazione linguistica di livello B1, corso curato dalla professoressa Janet Newell per gli alunni del primo e secondo biennio. L’evento ha inoltre illustrato ai presenti l’offerta formativa dell’indirizzo liceo scientifico internazionale ad opzione italo-inglese, un’eccellenza unica a livello regionale. La seconda parte della manifestazione ha celebrato la Matematica, con la consegna degli attestati ai primi classificati dei Giochi d’autunno 2024, gara d’istituto dedicata alla memoria di Francesco De Luca. L’evento, svoltosi sotto la direzione della professoressa Olga Lietz, ha coinvolto 140 ragazzi. La dirigente e i docenti hanno elogiato i partecipanti per il loro impegno e la passione dimostrata.

In chiusura è stato presentato il progetto nazionale del Liceo Matematico, percorso didattico innovativo che valorizza le eccellenze, sviluppando capacità critiche e attitudine alla ricerca scientifica. La scuola si avvale della collaborazione del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Unical e prevede ore aggiuntive di approfondimento interdisciplinare. Il progetto evidenzia il ruolo della matematica nello sviluppo culturale e sociale, integrandosi con altre discipline.