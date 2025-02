San Giovanni in Fiore, 27enne arrestato per violenza sulla madre

A San Giovanni in Fiore, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 27enne in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Cosenza, su richiesta della Procura della Repubblica. L’uomo è accusato di atti persecutori e lesioni personali ai danni della madre.

Le indagini, condotte dai carabinieri, hanno portato alla luce un quadro di minacce, vessazioni e violenze reiterate, che hanno generato nella vittima un grave stato d’ansia e timori per la propria incolumità. L’episodio più recente ha costretto la donna a ricorrere alle cure ospedaliere dopo un’aggressione subita.

Secondo il GIP, la condotta dell’indagato è stata caratterizzata da una pervicace azione persecutoria, volta a molestare e intimidire la madre, compromettendone la quotidianità. Il 27enne è stato trasferito nella casa circondariale di Cosenza, in quanto ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato.