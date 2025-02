Cosenza, i fratellini picchiati lasciano l'ospedale: al momento andranno in una struttura “protetta”

I fratellini vittime di presunti maltrattamenti dopo quasi un mese lasciano l’ospedale di Cosenza. Tornare alla vita normale - se così la possiamo chiamare - dopo i traumi non sarà affatto facile. Oggi c’è un affidamento temporaneo in una struttura “protetta” in un’altra provincia nella quale verranno seguiti dai servizi sociali. I due bambini restano in attesa di ulteriori decisioni del Tribunale dei minori. Il focolare per diverso tempo, però, non sarà più quello di casa loro. E tutto sembrerà strano e confuso in quello che è finito per diventare per loro un dramma esistenziale e sociale.

Ieri nel primo pomeriggio le dimissioni dall’Annunziata e il loro contestuale affidamento temporaneo a una struttura protetta. I due bambini di tre e due anni avevano fatto il loro ingresso in Ospedale rispettivamente il 25 gennaio e il 31 gennaio. Ma ancor prima tra dicembre e gennaio erano stati portati nei nosocomi di Paola, Cetraro e quindi a Cosenza.