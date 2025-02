Cosenza, stagione lirica al Rendano affidata a Chiara Giordano

L’amministrazione comunale si muove per la prossima stagione lirica al teatro Rendano. La giunta presieduta dal sindaco Franz Caruso ha preso in considerazione la proposta del dirigente del Settore 4 (Cultura, educazione, turismo, sport e spettacoli), Giuseppe Bruno, relativa alla nomina del direttore artistico e all’approvazione del cartellone e della proposta progettuale triennale. Stavano per scadere (ieri sera alle 23,59) i termini per presentare la nuova domanda al Fus (Fondo unico per lo spettacolo) per i contributi del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (Fnsv). E Palazzo dei Bruzi ha deciso di affidare l’elaborazione del programma triennale 2025-2027 della stagione lirica, soggetto all’approvazione del Ministero della Cultura, al maestro Chiara Giordano, nota negli ambienti per essere a capo dello storico festival “Armonie d’arte” a Roccelletta di Borgia.

L’amministrazione comunale intende candidare il Rendano, unico teatro di tradizione della Calabria, proponendo come da regolamento almeno tre titoli accanto ad ulteriori proposte musicali e/o multidisciplinari.