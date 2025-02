"Evvai una mafiosa in meno". Offese la defunta presidente della Calabria Jole Santelli: condannata la prof Paola Castellaro

Il Tribunale penale di Genova ha condannato la professoressa Paola Castellaro alla messa alla prova per 4 mesi in seguito alle frasi offensive contro la compianta presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. La docente dovrà svolgere 12 ore settimanali in un’associazione della città. La docente aveva scritto un post su Facebook a poche ore dalla morte della presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Castellaro aveva commentato con la frase «Evvai una mafiosa in meno». La docente, in udienza, questa mattina si è scusata con le sorelle di Santelli riservandosi di scrivere una lettera per le scuse formali. In udienza erano presenti le sorelle della presidente, Paola e Roberta Santelli, costituite parti civili e rappresentate dall’avvocato Sabrina Rondinelli.

Il Tribunale di Genova ha fissato l’udienza per il prossimo 15 ottobre 2025 (anniversario della morte della presidente) per verificare che la professoressa ha svolto le ore stabilite per la messa alla prova e per valutare le richieste della parte civile.