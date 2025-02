Bimbi maltrattati a Paola, il Tribunale ne dispone l'affidamento alla nonna. Revocata la sospensione della genitorialità al padre

Importante decisione del Tribunale per i minorenni di Catanzaro riguardante la vicenda familiare dei bambini di Paola vittime di presunti maltrattamenti. Con un recente decreto, il giudice ha revocato la sospensione della responsabilità genitoriale precedentemente disposta nei confronti del padre, rimuovendo contestualmente il divieto di incontri con i figli.

La decisione del Tribunale comporta inoltre la revoca dell'affidamento dei minori ai Servizi Sociali del Comune di Paola. Di conseguenza, è stato disposto che, al termine delle loro dimissioni dall'ospedale, i due minori vengano immediatamente collocati presso l'abitazione della nonna paterna e del padre a Paola.

Secondo i giudici, "all'esito della attenta lettura dei titoli cautelari emessi a carico della madre del minore e del suo convivente della nonna materna, emerge chiaramente non solo l'assoluta estraneità ai gravi fatti in esame del padre e dei congiunti dal lato paterno (tant'è che gli stessi non risultano indagati nell'ambito del medesimo procedimento), quanto piuttosto che, nel brevissimo arco di tempo in cui i minori si trovavano in compagnia del padre e della nonna paterna (stante i cattivi rapporti con la madre del minore e la resistenza di questa ultima a consentire le relative frequentazioni), ovvero nella giornata del 25 dicembre scorso, sia il padre che, in particolare, la nonna paterna, preoccupati per le condizioni di turbamento dei minori e per la tumefazione che uno dei due aveva sulla mano, si premurano di contattare il medico di famiglia per assicurare adeguate cure al minore nonché chiedono specificatamente alla madre contezza sulla causa delle constatate lesioni; addirittura la nonna, non paga delle spiegazioni ricevute, effettua un video nel quale riprende lo stato dei minori, all'evidente scopo di precostituirsi una prova che effettivamente esibisce alle Forze dell'Ordine nell'ambito delle indagini avviate".

Ecco perché "non risulta in alcun modo giustificata l’ulteriore protrazione della sospensione della responsabilità genitoriale adottata, in via del tutto preliminare e d’urgenza, a carico del padre e cioè anche in considerazione della valorizzazione della presenza della figura della nonna paterna dimostratasi senza ombra di dubbio tutelante ed accudente".