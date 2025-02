Pronto soccorso di Cosenza, scatta l'allarme polmoniti

La Sanità in Calabria non è più la stessa. Presto sarà fuori dal piano di rientro della spesa dopo quindici anni di tagli e di sprechi. Una operazione per dare il segnale di un cambiamento radicale in una storia che, in passato, è stata larga di parola ma avara di fatti. Il cambio di paradigma generato dalla determinazione del commissario-governatore, Roberto Occhiuto, è evidente anche all’“Annunziata”. Il policlinico prende forma con l’arrivo di eccellenze internazionali per avviare centri di ricerca formidabili, ci saranno bisturi con quarti di nobiltà scientifica nelle sale operatorie e reparti universitari che formeranno medici a chilometro zero.

Dea in sofferenza

Ma, intanto, c’è da affrontare i fantasmi di anni di tenebra e tempesta che ha trasformato in un campo minato l’accesso al sistema di cure e assistenza. Lo sguardo continua ad allungarsi negli interstizi della prima linea dell’ospedale hub dove si registra il solito iperafflusso. Sono giorni, settimane, mesi di assedio, slanci in mezzo a vampate di numeri che, a volte, finiscono fuori controllo. E quando le ambulanze cominciano a mettersi in coda nel piazzale perché anche le barelle sono esaurite, parte l’ordine di smistare i codici minori negli ospedali Spoke per ridurre i disagi e le attese dei pazienti. L’ultima volta è capitato martedì, ma era già successo anche in passato. I numeri degli accessi sono condizionati dalla collera del virus influenzale che nelle ultime settimane ha trasformato in un cratere infetto tutto il Cosentino che, adesso, sembra aver perduto la sua ombra. Sono, soprattutto, le complicanze della malattia a riempire le sale d’attesa dei Pronto soccorso. Tante polmoniti, difficoltà respiratorie in generale, anche tra i più giovani. Il picco ha spinto l’epidemia stagionale dove non era mai stata prima. E i reparti di accettazione si trasformano in fronti sotto assedio.