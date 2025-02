Rassegna stampa 20-02-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Case e ospedali di comunità fermi, l’assistenza territoriale calabrese non decolla

- Pronto soccorso di Cosenza, scatta l'allarme polmoniti

In evidenza

- Rinascita Scott a Lamezia, il processo è ripartito: scongiurato il rischio di nuove trasferte

- Lucano in prefettura, confronto sulla possibile decadenza dell'ex sindaco di Riace

- San Giovanni in Fiore, coppia di truffatrici in azione con tesserino dell’Asp lombarda

Scuola

- Sostegno in Calabria, è una corsa per pochi intimi: 3.287 in corsa per appena 18 posti

- Prof di Cosenza pronti allo scontro per titoli, concorso, supplenze e stipendi

Il caso

- Cresce l’aeroporto di Reggio Calabria, ma non... i servizi

Ponte sullo Stretto