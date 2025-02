Sostegno in Calabria, è una corsa per pochi intimi: 3.287 in corsa per appena 18 posti

In Calabria i prof non mancano e ancor meno mancheranno in futuro. A differenza di quanto avviene nelle regioni del nord, e in generale a livello nazionale, dove si prevede che il secondo concorso finanziato coi fondi del Pnrr lascerà scoperto l’80% dei posti destinati ai docenti di Sostegno, fra Stretto e Pollino i concorrenti sono abbondantemente oltre le cattedre messe in palio: 3.287 in corsa per appena 18 posti: 4 nella scuola dell’Infanzia (154 domande di partecipazione al concorso), 7 nella Primaria (518) , 4 nella Secondaria di secondo grado (923) e 3 nella Secondaria di secondo grado che ha portato a casa il record di domande di partecipazione al concorso: 1.692.

Complessivamente, contando anche il Posto comune, sono stati 11.843 quanti hanno formalizzato l’istanza. In particolare 1.798 per la Primaria e la scuola dell’Infanzia e 10.045 per la Secondaria di primo e secondo grado. Dopo aver fornito il numero complessivo delle domande di partecipazione, il Ministero ha reso nota la loro distribuzione per regione e classe di concorso. In Calabria saranno in 1.076 a concorrere per le 24 cattedre in palio relativamente al Posto comune (7 sono destinate ai triennalisti) dell’Infanzia. Quindi 1.487 concorrenti alla Primaria con 39 cattedre disponibili (11 riservate) sempre per il Posto comune. Sempre più complicato il calcolo relative a Medie e Superiori, perché tanto le domande presentate che le cattedre disponibili sono divise in base alle varie classi di concorso. Tra le varie classi di concorso risultano numeri da record per la AM12 (Lettere alle Medie): 1.222 domande per 16 cattedre disponibili (4 riservate ai triennalisti.). Quindi 943 concorrenti per la A028 (Matematica e Scienze) che ha 33 posti disponibili (9). Poi 858 domande per la AS12 (Italiano e Storia alle Superiori) per la quale sono in palio 24 cattedre, 7 delle quali riservate a quanti hanno tre anni di servizio. Quindi 887 domande per la AS48 (Scienze motorie e sportive alle Superiori) con 21 cattedre disponibili (6) e 870 per la AM48 (Scienze motorie e sportive alle Medie) per 7 disponibilità (2). E poi tutte le altre a cominciare dalla A050 (Scienze naturali, chimiche e biologiche alla Secondaria) per la quale sono in palio 22 cattedre (6).