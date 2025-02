Corigliano Rossano, affidata al Municipio la gestione del mercato ittico

Il Comitato dell'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio ha deliberato la concessione del mercato ittico al Comune di Corigliano Rossano. La decisione è stata assunta nei giorni scorsi e sancisce la concessione trentennale dell’area dove su cui insiste la struttura del mercato ittico gestito dalla società partecipata Meris. Si chiude così dopo un percorso lungo e tortuoso, che ha visto il Comune impegnato con il Comitato dell’Autorità di Sistema in continui incontri ed interlocuzioni, proprio al fine di ottenere questo risultato che si spera possa rilanciare in maniera definitiva il settore.

La concessione demaniale legittima così la titolarità dell'uso dell’area e della struttura per una migliore e più consona gestione del mercato e per un ulteriore rilancio delle attività della Meris, società partecipata dal Comune. La struttura, che ospita tale società, Meris, è stata realizzata dal Comune, ma non era mai stata richiesta, e conseguentemente, rilasciata, la concessione demaniale essendo in zona di autorità portuale, né era stata sottolineata – al tempo della delimitazione portuale – l'esigenza di rendere comunale il sedime.