Precipita da una finestra, il figlio dell'ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto è in condizioni gravissime. Predisposto il trasferimento a Catanzaro

Cosenza per una sera è sembrata restringersi all’improvviso, tutta compressa intorno a un palazzone che si affaccia sul viale Parco. La folla, la corsa disperata di un’ambulanza verso l’Annunziata. A bordo un giovane in fin di vita. È Francesco, il figlio di Mario Occhiuto, senatore di Forza Italia e sindaco di Cosenza per dieci anni. Il ragazzo, dottorando in Psicologia all’università di Parma, è precipitato, per cause in corso d’accertamento da parte delle forze dell’ordine, dall’ottavo piano di un’abitazione. Al suo arrivo in ospedale è stato subito affidato ai rianimatori. Contemporaneamente è stato allertato l’elisoccorso (proprio ieri mattina erano stati completati i lavori di illuminazione della base di “Cannuzze”), e si attende che il giovane si stabilizzi prima del trasferimento a Catanzaro, al centro regionale per la ventilazione extracorporea (Ecmo).