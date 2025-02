Scuola, 585 pensionamenti a Cosenza. Addio a convitti e laboratori

La pensione dietro l’angolo. Sono stati resi noti i numeri relativi ai docenti dei vari ordini e gradi di scuola, oltre che degli insegnanti di religione cattolica, del personale educativo e degli ata che andrà in quiescenza d’ufficio dal prossimo primo settembre perché ha raggiunto il limite d’età previsto dalla legge.

«Si precisa che gli elenchi – spiegano da Palazzo Lecce - non sono da considerarsi esaustivi, in quanto contenenti solo le sedi di titolarità di coloro che compiranno 67 anni entro il 31 agosto 2025, ovvero del personale che, alla luce della nuova legge di bilancio, vanta i requisiti per essere collocato in pensione d’ufficio. Gli elenchi non contengono indicazioni sul personale che ha presentato richiesta di pensionamento anticipato, in quanto in attesa di certificazione da parte dell’Inps, o su coloro i quali, avendo compiuto i 65 anni di età e 41 anni e 10 mesi di servizio, per le donne, o 42 anni e 10 mesi per gli uomini, potrebbero optare per la presentazione della domanda di pensionamento in formato cartaceo».