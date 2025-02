Appello Rinascita Scott a Lamezia, discussa la ricusazione

Bisognerà attendere qualche giorno per conoscere il futuro del processo d’appello Rinascita Scott. Si è tenuta infatti l’udienza per discutere l’istanza di ricusazione avanzata dalle difese di alcuni imputati. In particolare le istanza di ricusazione riguardano la presidente della Corte, Loredana De Franco, e il giudice Ippolita Luzzo. Gli avvocati hanno esposto le loro tesi davanti ai giudici Antonio Giglio, Abigail Mellace e Paola Ciriaco che si sono riservati la decisione. In aula si tornerà il 5 marzo quando dovrebbero decidersi le richieste di concordato. Nel mese di marzo si terranno poi altre tre udienze sempre nell’aula bunker di via Paglia in attesa che torni agibile la struttura di Fondazione Terina a Lamezia Terme chiusa da ottobre per le conseguenze di un violento temporale.

Sono 235 gli imputati. Il 20 novembre 2023 il collegio del Tribunale di Vibo Valentia ha deciso 207 condanne con pene dai 30 anni ai 10 mesi di reclusione per un totale di oltre 2120 anni di carcere. La Dda, di anni, ne aveva chiesti 4.744 nei confronti di 322 imputati. Le assoluzioni totali erano state 131. Tra le posizioni impugnate dalla Dda c’è anche quella dell’avvocato ed ex parlamentare Giancarlo Pittelli condannato in primo grado a 11 anni. Nelle motivazioni di primo grado i giudici hanno sostenuto l’«assoluta e sistematica messa a disposizione da parte di Pittelli nei confronti dei membri del sodalizio criminale, soprattutto quando la richiesta di favori proveniva dal capo Luigi Mancuso», il mammasantissima di Limbadi. La Dda aveva fatto appello anche per i 30 anni inflitti al boss Saverio Razionale che avrebbe avuto una funzione «di assoluto rilievo» fornendo personalmente un contributo fondamentale «nel campo, di vitale importanza per la consorteria, degli investimenti economici». Impugnata anche la condanna a due anni e sei mesi al tenente colonnello dei carabinieri Giorgio Naselli.