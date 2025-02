Paura a Trebisacce, turista ottantenne in monopattino investe due persone

Anziana con un monopattino investe due persone sul lungomare. Paura sul litorale Bandiera blu, dove una pensionata ottantenne tedesca, che viaggiava a bordo del microscooter, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha finito la sua corsa contro una coppia che stava passeggiando serenamente sul belvedere per assaporare le prime giornate di sole. Ma ad un tratto il loro relax è stato "fermato" dal piccolo mezzo elettrico che gli è piombato addosso, ferendoli gravemente alla faccia. I malcapitati insieme alla cittadina della Germania, anch'essa ferita, sono stati trasportati d'urgenza presso il pronto soccorso dell’Ospedale "Guido Chidichimo", dove i medici guidati dal responsabile Giovanni Parrotta li hanno sottoposto scrupolosamente a tutti gli esami diagnostici, radiografici e strumentali di routine, provvedendo anche a saturare i vistosi tagli riportati sul viso, alle labbra, dalla parte degli occhi, al naso e alla fronte, tant'è che i camici bianchi, dopo un'attenta valutazione, hanno disposto una consulenza da un chirurgo maxillo facciale che verosimilmente dovrà intervenire chirurgicamente per "ripristinare" le ferite al volto. Dell'episodio di cronaca naturalmente sono stati informati i carabinieri di stanza alla locale Stazione guidata dal comandante Natale Labianca per i provvedimenti del caso.