Rassegna stampa 22-02-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei principali titoli dell'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria in edicola oggi:

Calabria sempre più indebitata con le banche: il 47,7% dei cittadini ha un prestito

In evidenza

-AV... a due velocità: in Campania si lavora, in Calabria si aspetta

-Appello Rinascita Scott a Lamezia, discussa la ricusazione

-“Atti negati senza alcun motivo”, bufera a Vibo sull’avviso per esperto Pnrr

-Botricello, truffa del superbonus: 5.5 milioni sequestrati e 2 indagati

-Reggio, la vita nel carcere “San Pietro” vissuta dal collaboratore Liuzzo

Sanità

-Puerpera con polmonite bilaterale salvata dai medici del Policlinico di Catanzaro

-Catanzaro, il nuovo ospedale sparisce dagli interventi

Lo speciale

-Vibo, la zona industriale divorata dal degrado. "Non luoghi" abbandonati dalle Istituzioni VIDEO | FOTO

Il simbolo

-Cittadinanza onoraria a Brunori Sas, ambasciatore sincero della cosentinità