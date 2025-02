Scuola, in arrivo altre cattedre per i docenti di Sostegno calabresi: 19 nel Cosentino

Ci sono ancora speranze per i docenti di Sostegno che nel Cosentino , come nel resto della Calabria, sono rimasti senza cattedra nonostante i molti incarichi scattati a fine estate e le integrazioni successive garantite dalle numerose autorizzazioni di posti in deroga da parte dell’Ufficio scolastico regionale. Incarichi affidati fino alla fine del 2024 attingendo dalle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) e a partire dal 2025 dalle singole Graduatorie di istituto. Il decreto dello scorso 30 aprile 2024 aveva ripartito, tra l’altro, il contingente dei posti di Sostegno assegnato alla Calabria per l’anno scolastico 2024/2025, pari a complessivi 4.661 posti, comprensivi di 193 posti di potenziamento sempre sul Sostegno. A questi a inizio agosto sono stati aggiunti 4.179 posti di Sostegno in deroga in base alle richieste degli uffici dei vari ambiti territoriali provinciali. Nei giorni scorsi è arrivata un’ulteriore e importante autorizzazione di posti in deroga riferite a tutte e cinque le province calabresi. Complessivamente 62 cattedre che già nei prossimi giorni garantiranno un lavoro sino a fine anno ad altrettanti docenti precari. I quali, tra l’altro, in questa maniera porteranno a casa pure tutti e 12 i punti garantiti da un anno di insegnamento. È infatti previsto che i 12 punti possono essere conseguiti anche se si presta servizio continuativamente dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini o delle attività educative (per la scuola dell’Infanzia).

Provincia per provincia

A livello provinciale i 62 posti in deroga autorizzati con quest’ultima tornata dall’Ufficio scolastico regionale sono così organizzati: 19,5 per le scuole del Catanzarese, 19 per gli istituti del Cosentino, 11 per il Crotonese 10,5 per il Reggino e infine solo 2 per le scuole della provincia di Vibo Valentia. Complessivamente le cattedre di Sostegno per gli istituti calabresi nell’anno scolastico 2024/2025 raggiungono quindi quota 9.169,5 (4.661 in Organico di diritto e 4.446,5 in Organico di fatto). Ovviamente vanno aggiunti i dati di quest’ultima integrazione. A livello provinciale: 1.562 nel Catanzarese (847 in Organico di diritto e 695,5 in Organico di fatto), nel Cosentino 3.151,5 (1.562 in Organico di diritto e 1.570,5 in Organico di fatto), nel Crotonese 932,5 (446 in Organico di diritto e 475,5 in Organico di fatto), nel Reggino 2.861,5 (1.360 in Organico di diritto e 1.491 in Organico di fatto. Infine in provincia di Vibo Valentia 662 cattedre di Sostegno in totale: 446 in Organico di diritto e 214 in Organico di fatto).