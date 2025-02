Il figlio del senatore Mario Occhiuto è morto nella notte all'Annunziata di Cosenza. Francesco era caduto ieri dall'ottavo piano

È deceduto nella notte Francesco Occhiuto, il figlio dell’ex sindaco di Cosenza e senatore di Forza Italia Mario Occhiuto. Il giovane, di appena 30 anni, è precipitato dalla finestra della sua abitazione poco dopo le 20 di ieri sera. Immediatamente è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono apparse sin dall’inizio gravissime. Francesco era in casa con i suoi genitori quando all’improvviso è precipitato dall’ottavo piano. Giunto all’ospedale cittadino dell’Annunziata, i medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita. Era stato predisposto anche il trasferimento a Catanzaro, ma le sue condizioni non consentivano spostamenti. Il giovane è nipote dell’attuale governatore della Calabria, Roberto Occhiuto. Tutta la città si è stretta attorno alla famiglia. Francesco stava facendo il dottorato di ricerca all’università di Parma.