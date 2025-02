A Cosenza l'ultimo saluto a Francesco Occhiuto: "Di fronte al mistero della morte esiste solo questo abbraccio"

È sempre difficile trovare le parole giuste per parlare della morte, soprattutto quando si perde un giovane di soli 30 anni. Francesco Occhiuto è scomparso prematuramente a Cosenza, lasciando un vuoto immenso in chi lo conosceva e amava. Oggi la chiesa di Santa Maria Madre della Chiesa di viale Cosmai, ha accolto l'ultimo saluto al giovane. Una chiesa che si è riempita di numerosi volti segnati dal dolore. Di sguardi che cercavano conforto. Di abbracci che volevano stringere il ricordo di chi è andato via troppo presto. Il papà, Mario Occhiuto, ex sindaco di Cosenza e attuale senatore, lo zio, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, testimoni di un lutto che va anche oltre il privato, toccando le corde più intime della vita pubblica e personale. In quell’assemblea, il cordoglio si è fatto tangibile, come un manto che avvolgeva chi aveva conosciuto Francesco come un giovane pieno di sogni, speranze e genuina allegria.